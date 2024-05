LIVE Arnaldi-Mayot 3-6 - 7- - 6 -4, ATP Roma 2024 in DIRETTA | l’azzurro si salva a un passo dal baratro e avanza al 2° tu -no, c’è Jarry

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:23 Che sofferenza!è stato tantissime volte a due punti dalla sconfitta nel 2° set, oltre ad essere stato sotto 3-1 nel set decisivo. Al prossimo turno ci sarà Nicolas, che lo ha battuto due volte su altrettante partite giocate, ma sempre in match lottati con match point a favore. 20:22b.3-6, 7-5, 6-4! Con il dritto inside in vincente dopo il servizio,chiude un match soffertissimo. 40-15 LA DIFESAAA DIE POI IL TRACCIANTE VINCENTE DI DRITTO! SCONSOLATO IL FRANCESE! 30-15 Lunga la smorzata del ligure, arriva comodo il francese e chiude. 30-0 Servizio e dritto! 15-0 Gran rovescio lungolinea del! 5-4 A quindici ...