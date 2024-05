Internazionali d’Italia 2024 - Cocciaretto al secondo turno in rimonta | Sono fiera

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma – Una grandequella di Elisabetta, aglidi Tennis a Roma. L’Azzurra conquista ilbattendo, in prosecuzione del match del primofermato per la pioggia il giorno prima sul 5-2 per l’avversaria, la messicana Renata Zarazua, n.103 del ranking. La marchigiana ha vinto per 4-6, 7-5, 6-3, in due ore e quaranta minuti. E’ il volto della gioia la tennista italiana e, come riportabnlditalia.com, dichiara: “Ho iniziato molto fallosa – racconta la 23enne di Fermo -. Lei è molto intelligente, varia molto: mi ha sorpreso con una palla corta sul primo punto. E poi ha continuato a farne parecchie, che su questi campi rendono tanto, e lei ha una buona mano. In questo periodo sta ...