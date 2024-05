(Di giovedì 9 maggio 2024) IN TRIBUNALE. La Procura di Bergamo ha chiestoper ilsull’ospedale didell’insull’epidemiache era rimasto nella sfera di competenza del tribunale di Bergamo e per i relativi quattro indagati.

Covid, per il filone dell’ospedale di Alzano chiesta l’archiviazione per tutti - covid, per il filone dell’ospedale di Alzano chiesta l’archiviazione per tutti - IN TRIBUNALE. La Procura di Bergamo ha chiesto l’archiviazione per il filone sull’ospedale di Alzano dell’inchiesta sull’epidemia covid che era rimasto nella sfera di competenza del tribunale di ...

Riccardo Bossi, al via processo per accuse di maltrattamenti alla madre/ La donna sarebbe stata picchiata - Riccardo Bossi, al via processo per accuse di maltrattamenti alla madre/ La donna sarebbe stata picchiata - Riccardo Bossi, al via processo per accuse di maltrattamenti alla madre: la donna sarebbe stata picchiata dal figlio, ecco i dettagli ...

Truffa ristori Covid, processo lampo per la rete del commercialista Vuolo - Truffa ristori covid, processo lampo per la rete del commercialista Vuolo - Per questo primo filone di indagini era stata già applicata nei confronti ... ad un altro indagato e accreditate nel maggio e giugno 2021, a titolo di contributo covid 19, con una serie di operazioni ...