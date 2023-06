Ibrahimovic | Amadeus commenta il ritiro | “Ora possiamo guardare il derby insieme”

(Di lunedì 5 giugno 2023) “Ciao Zlatan, ho letto, visto e saputo che hai deciso di smettere di giocare. Sei un grande campione, potevi andare avanti altri 10 anni, ma per le squadre avversarie naturalmente sono contente che tu abbia smesso, perché sei un grande pericolo in meno adesso”, queste le parole diche hato la decisione di Zlatandi lasciare il calcio. “Tutto quello che hai fatto lo hai fatto con grande successo e sarà così anche nella tua nuova vita. Sei stato anche bravissimo al festival di Sanremo, alla grande. Adesso finalmenteandare ail. Naturalmente lì, io e te non saremo amici”. SportFace.

Iconico, sarcastico, irriverente, istrionico, provocatore, carismatico e sempre ironico. Zlatan Ibrahimovic è unico, dentro e fuori dal campo, da giocatore e da affabulatore. Personaggio trasversale i ...Dall'esordio al Malmoe all'amore per il Milan, i gol più belli e le frasi celebri dell'attaccante svedese (LaPresse) Zlatan Ibrahimovic inizia la sua carriera da professionista nel 1999 in Svezia al M ...