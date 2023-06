Traffico Roma del 04-06-2023 ore 08 | 30

(Di domenica 4 giugno 2023) Luceverdedove trovati dalla redazione circolazione Regolare sul grande raccordo anulare su percorso Urbano della A24L’Aquila su strumenti agevolati del fermo dei mezzi pesanti dalle 7 alle 2 fuori dai centri abitati fa colin città chiusa viale della Civiltà del Lavoro tra piazzale adenauer e quadrato della Concordia per un mercato possibile i disagi alè possibile i disagi perché si sono tenero per lo sciopero nazionale di 24 ore per i dipendenti di atitech diFiumicino nonché il personale di Volotea Vueling nella stessa giornata sciopereranno per 4 ore il personale di terra delle compagne di American Airlines degli Emirates nonché il personale È una didalle 13 alle 17 garantiti voli in partenza e le fasce orarie 7:10 18-21 tagli di questa di ...

Il rallentamento del. L'incidente nella notte. La tragedia è avvenuta intorno alle 4 ... Il bus della linea "Flixbus", partito da Lecce e diretto verso- Tiburtina, trasportava 38 ...Attualmente sul luogo dell'evento iltransita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta e si registra 1 km di coda verso Napoli. Era partito da Lecce ed era diretto a...Iltransita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta e si registra 1 km di ... Nella foto, il sinistro avvenuto poco prima delle 8 di sabato mattina nel centro di, in ...

Traffico Roma del 04-06-2023 ore 07:30 RomaDailyNews

Orbetello (Grosseto). Sulla strada statale 1 Aurelia il traffico è temporaneamente bloccato in direzione Roma a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 156, a Orbetello, in provincia di ...Gravissimo incidente in A16: si contano almeno un morto e 14 feriti. Il bus della linea Flixbus in viaggio da Lecce a Roma avrebbe impattato contro alcune vetture ferme sulla carreggiata dopo un incid ...