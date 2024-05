(Di martedì 7 maggio 2024) Due falsari dormivano da settimane in undove era stata allestita la nuovaclandestina per la produzione di banconote contraffatte di alta qualità, pressoché identiche alle originali. Sette persone sono state sottoposte a fermo, 48disono stati sequestrati...

Letti e telecamere per sorvegliare la stamperia in un capannone: scovati 48 milioni di euro falsi - Letti e telecamere per sorvegliare la stamperia in un capannone: scovati 48 milioni di euro falsi - Due falsari dormivano da settimane in un capannone dove era stata allestita la nuova stamperia clandestina per la produzione di banconote contraffatte di alta qualità, pressoché identiche alle origina ...

Ponticelli, maxi sequestro di euro falsi: 48 milioni in una stamperia - Ponticelli, maxi sequestro di euro falsi: 48 milioni in una stamperia - Il sequestro di circa 48 milioni di euro in banconote da 50 euro è avvenuto in una stamperia allestita in un capannone industriale a Ponticelli ...

La Procura chiede L’archiviazione per il caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice suicida a Lodi Virgilio16:46Lombardia Ambiente e Animali - La Procura chiede L’archiviazione per il caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice suicida a Lodi Virgilio16:46Lombardia Ambiente e Animali - Alluvione in Brasile causa decine di morti e gravi danni: il video del ponte ribaltato dal fiume in piena Virgilio21:42Lombardia Ambiente e Animali Nuovo raid di Israele a Rafah: “7 morti, 4 dei quali ...