Brucellosi e Tbc - Cna Agroalimentare | Soddisfatti per la decisione del Governo di nominare un commissario

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 7 maggio 2024) ROMA – La Cnaesprime soddisfazione per laadottata dal Consiglio dei ministri di istituire unstraordinario nazionale per lae la tubercolosi. Una vittoria, questa, degli allevatori e dell’intero settore che appunto si erano appellati alper trovare una soluzione all’emergenza. Un ringraziamento particolare va a Gianni Fabbris, portavoce del coordinamento unitario degli allevatori bufalini, che si è prodotto per giorni e giorni in un devastante sciopero della fame che lo ha costretto addirittura al ricovero ospedaliero. L'articolo L'Opinionista.