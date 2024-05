Zanetti | Inter Legend al TST - avvicinamento al Mondiale per Club!

(Di martedì 7 maggio 2024)in un’vista attraverso i canali ufficiali delha commentato la partecipazione dell’alla nuova edizione 2024 del The Soccer Tournament (TST), il prestigioso evento di calcio a 7 degli Stati Uniti. NUOVO EVENTO –al TST, ne ha parlato il vicepresidente Javier: «Siamo molto felici di essere la prima squadra di Serie A a partecipare al TST, che rappresenta per noi un modo per rafforzare il legame con i nostri tifosi negli Stati Uniti e per far innamorare dell’sempre più appassionati di calcio in America. Siamo entusiasti di volare in North Carolina, uno stato che vive con grande passione il calcio. Questa esperienza rappresenta inoltre un nuovo e importante passo strategico di ...

Luis Figo è stato il grande protagonista della gara giocata ieri in Georgia dal l’Inter Legends . Con due gol – il primo dei quali decisamente delizioso – che mostrano la classe immortale del portoghese. LA classe NON È ACQUA – Luis Figo , nonostante ...

Finita la Jefferson Cup 2024 con l’ Inter unico club Sporting Partner a livello europeo. A rappresentare il club un grande ex nerazzurro. Partner ? Si è ufficialmente chiusa la Jefferson Cup 2024 . Celebre per essere uno dei tornei più prestigiosi di ...

