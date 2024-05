Neanche è ancora arrivato, ma dicono sia già affaccendato in questioni dirimenti: Amadeus condurrà X Factor sulla Nove e sta lavorando alla nuova squadra. A Discovery non fanno un plissé: «Non possiamo commentare ogni rumors che viene pubblicato», ...

Ipotesi Amadeus a X Factor, Lazza e Achille Lauro in trattativa per il ruolo di giudici - Ipotesi amadeus a X factor, Lazza e Achille Lauro in trattativa per il ruolo di giudici - Dopo l’ipotesi di una nuova edizione di X factor sul Nove a cura di amadeus, spuntano le prime indiscrezioni a proposito dei nomi che potrebbero affiancare ...

X Factor sul Nove condotto da Amadeus. Le indiscrezioni - X factor sul Nove condotto da amadeus. Le indiscrezioni - amadeus nuovo conduttore di X factor: scopri tutte le ultime notizie su uno dei talent show più amati d'Italia ...

Mercato tv della prossima stagione Ecco chi esce e chi entra tra Rai, Mediaset, Sky e il Nove - Mercato tv della prossima stagione Ecco chi esce e chi entra tra Rai, Mediaset, Sky e il Nove - Mercato tv della prossima stagione Ecco chi esce e chi entra tra Rai, Mediaset, Sky e il Nove e tra nomi e novità.