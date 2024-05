Vacanze detox: dal monastero alla Spa tra le montagne i luoghi in cui riconnettersi con se stessi - vacanze detox: dal monastero alla Spa tra le montagne i luoghi in cui riconnettersi con se stessi - Nascono così dei pacchetti di vacanza detox, il cui obiettivo è quello di allontanarsi e prendersi del tempo per rilassarsi in un ambiente tranquillo e pensato per questo, alcuni anche con menu ...

Che cos’è il silent travel, il nuovo trend di viaggio - Che cos’è il silent travel, il nuovo trend di viaggio - Perché il silent travel fa bene alla salute e in che consiste questa nuova forma di viaggio che aiuta a prendersi una pausa dal caos e dal rumore.

Melissa Satta dopo le feste è il momento del detox: non tutti possono permettersi quello che fa lei - Melissa Satta dopo le feste è il momento del detox: non tutti possono permettersi quello che fa lei - Melissa Satta si dedica al detox dopo le feste: il trattamento a cui si è sottoposta non se lo possono permettere tutti.