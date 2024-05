A Milano l’educazione sessuale arriva tra i banchi di scuola | cosa prevede l’accordo tra Durex e Palazzo Marino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – L’Italia è tra le sole sei nazioni europee che attualmente non hanno disposto programmi formali e obbligatori di educazione affettiva enelle scuole: mavuole fare da esempio e da motore per il paese, intraprendendo un progetto di diffusione delnelle scuole. L’annuncio è avvenuto oggi a, trae il Comune di, per la diffusione delaffettiva enelle scuole delle città: le parti collaboreranno al progetto “A Luci Accese” che porteràad essere tra le prime città in Italia are, dall’anno scolastico 2024/2025, una proposta di corsi per introdurre i ...