Come evitare l’effetto nocivo dei raggi solari sulla nostra auto

(Di martedì 7 maggio 2024) L’arrivo della primavera con il bel tempo e le giornate soleggiate che tanto apprezziamo, può rappresentare un rischio per il mantenimento delle nostre. Gli effetti deipossono essere piuttosto dannosi per un’, sia per la carrozzeria che per gli interni. È quindi importante saperequestipossono influire sul nostro veicolo e imparare a proteggerlo adeguatamente. Courtesy of Press Office Gli effetti più rilevanti deisull’L’esposizione continua al sole può danneggiare gravemente l’. Mainfluiscono esattamente i? Gli esperti di ...

Sorride soltanto il Lusa Massa Lombarda , anche se deve sudare più del dovuto per regolare l’International Imola. La squadra di coach Solaroli Vince 68-66 (18-14; 31-35; 49-44 i parziali dei singoli quarti) e non avrà obiettivi nelle restanti sei ...

Doppia sconfitta per le formazioni ravennati. Il Basket Club Russi cade 55-90 (18-15; 21-45; 41-66) in casa dello Scirea Bertinoro , mentre la Raggisolaris Academy perde 55-80 (9-14; 23-36; 43-62) sul campo del Granarolo Basket Village. Una sconfitta ...

Tumori della pelle, da Cagliari parte il progetto per i lavoratori che operano sotto il sole - Tumori della pelle, da Cagliari parte il progetto per i lavoratori che operano sotto il sole - Per questo Confcommercio Sardegna, in collaborazione con l'Inail, ha lanciato oggi dallo stabilimento Il Lido del Poetto di Cagliari il progetto Alfabeto, un'iniziativa volta a proteggere i lavoratori ...

Selvazzano, Piron: «Le nostre scuole in stato di degrado» - Selvazzano, Piron: «Le nostre scuole in stato di degrado» - «Cartelloni attaccati alle finestre per cercare di proteggersi dai raggi del sole, tapparelle malmesse, vecchie e inutilizzabili, sono solo uno degli elementi che avrebbero bisogno di manutenzione e ...

Come preparare la pelle all’esposizione solare: la routine che evita le macchie, spellature e rughe precoci - Come preparare la pelle all’esposizione solare: la routine che evita le macchie, spellature e rughe precoci - Proteggi la tua pelle in questo modo e preparala all'esposizione solare di questa estate: non commettere questi gravi errori ...