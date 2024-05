Bonolis non riesce a superare separazione da Bruganelli | rivelazione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 7 maggio 2024) È trascorso quasi un anno da quando è stata diffusa la notizia dellatra Paoloe Soniadopo 21 anni di matrimonio. Fu lei a sentire la necessità di dire basta al rapporto coniugale con il conduttore che ha subito tale decisione, come più volte dichiarato in diverse interviste. Avendo in comune tre figli, sono molto uniti. Oggi non pensa all'amore anche se non esclude che un giorno possa ritornare a far battere il suo cuore. Attualmente Paolonon sta vivendo un periodo molto sereno dal punto di vista della sfera sentimentale e privata. Una gola profonda vicina alla produttrice e al presentatore ha svelato al settimanale NuovoTv: «Continua ad amarla anche se lei ha deciso di lasciarlo. Il fatto di condurre una vita simile a prima, con Sonia che è andata ad abitare a pochi metri ...