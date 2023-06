Preparo questi biscotti in 5 minuti | con una forchetta!

C'è una domanda che vorrebbe le fosse posta oggi 'Ogni volta che vengo in conferenza miun ... Ingiorni ho cominciato ad immaginarmi lontano da questa squadra e da questa città ed ho ...Ed esserci arrivata è stato davvero emozionante; una sensazione che non si è mai spenta in... Ma non mialcun tipo di copione, non leggo, non uso il gobbo. Vado a braccio utilizzando i ..." Mah, sucampi mi sono trovato sempre bene ", risponde, " stavolta vi giungo rilassato e ben preparato. Non guardo mai il tabellone.le partite tenendo conto dell'avversario, ma senza ...

La preparo sempre all'ultimo minuto, tutti vogliono la ricetta di questa crema al limone | Solo 110 Kcal! LaTuaDietaPersonalizzata