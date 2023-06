Pagelle Lecce-Bologna 2-3 | voti e tabellino Serie A 2022 23

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) Il match del Via Del Mare passa in rassegna come una partita in cui lo spettacolo ha dato il suo esempio più alto con due squadre serene e tranquille. Il, inizialmente passato in vantaggio, ha visto perdere anche il punto a tempo scaduto dopo il gol di Ferguson. Per ilgrande prova di Arnautovic, probabilmente all’ultima in rossoblu.(4-3-3): Falcone 5,5; Gendrey 5, Baschirotto 6, Umtiti 6,5 (45’s.t. Romagnoli sv), Gallo 6 (24’s.t. Pezzella 5,5); Blin 5,5, Hjulmand 6, Oudin 6,5; Strefezza 6,5 (45’s.t. Persson sv), Colombo 5,5 (1’s.t. Ceesay 5,5), Banda 6,5 (10’s.t. Maleh 5,5). All. Baroni 6.(4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 5,5 (29’s.t. De Silvestri 6), Bonifazi 6,5, Lucumì 6, Cambiaso 5,5; Medel 6 (16’s.t. Pyyhtia 6,5), Moro 5,5; Orsolini 6 (16’s.t. Sansone 6,5), Aebischer 6, Barrow 6,5 ...