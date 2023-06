Milan - Verona 3 - 1 | le pagelle | Theo spinge poco | Leao è scatenato

(Di domenica 4 giugno 2023) MAIGNAN 6 L'ultima della stagione la vive come se fosse la prima: sempre pronto, sempre da difensore aggiunto. La sua uscita con i piedi salva porta e risultato. Ma dura fino alla testata vincente di ...

Serie A, spareggio salvezza tra Spezia ePartenza shock per la Roma in casa contro lo Spezia ... Ildi Pioli , già qualificato in Champions League , vince infatti 3 - 1 a San Siro contro la ...Ilpiega il3 - 1 con un rigore di Giroud nel primo tempo e una doppietta di Leao nella ripresa, ma i gialloblù riescono comunque a garantirsi un'ultima chance grazie alla simultanea ...... la qualificazione alla prossima Champions League di Lazio, Inter e(in rigoroso ordine di ...di Sampdoria e Cremonese e la lotta disperata fino all'ultimo istante e anche oltre di Spezia e

Il Milan chiude la stagione con la vittoria a San Siro per 3-1 contro il Verona. Partita decisa da un finale di partita ad altissimi livelli di Rafael Leao, che festeggia il rinnovo contrattuale con ...I rossoneri spazzano via la squadra di Zaffaroni grazie a due splendide prodezze del portoghese e a Giroud su rigore ...