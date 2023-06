Blanca | le anticipazioni trama e cast della prima puntata in replica su Rai 1

Leggi su tpi

(Di domenica 4 giugno 2023) Questa sera, domenica 4 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda inladi, serie televisiva italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio. La serie verrà trasmessa ogni domenica inserata e vede come protagonista Maria Chiara Giannetta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Al commissariato genovese di San Teodoro ci sono novità grazie all’arrivo di, la nuova stagista non vedente ma piena di vita. Il suo stage durerà alcuni mesi.inizia a dimostrare di essere utile grazie alle indagini sul caso di Margherita, una donna trovata morta sotto l’ex Ponte Morandi. La ...