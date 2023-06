Ascolti TV | Sabato 3 giugno 2023 Il Volo al 22 7% 3 | 08 mln | il meglio dei Migliori Anni 17 7% 2 | 46 mln Boom di Affari Tuoi 27 9%

(Di domenica 4 giugno 2023) Il- Tutti per Uno Nella serata di ieri,, su Rai1 Ideiha conquistato 2.462.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 il secondo e ultimo appuntamento con Il– Tutti per Uno ha raccolto davanti al video 3.084.000 spettatori con uno share del 22.7%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 905.000 spettatori (5.6%) e F.B.I. International 756.000 spettatori (5%). Su Italia1 Shrek terzo ha intrattenuto 796.000 spettatori (5%). Su Rai3 L’Amica Geniale in replica sigla 569.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Nati con la camicia totalizza un a.m. di 782.000 spettatori (5.3%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 355.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 4 Hotel è seguito da 278.000 spettatori ...

Inoltre, siascorso che ieri c'è stato un loro concerto trasmesso dall'Arena di Verona da Canale 5: Tutti per Uno. L'evento è stato un successo sia in termini ditelevisivi (e ne giova ...Rimarrebbe quindi scoperta la fascia delin access prime time, quella dedicata a Le parole , ... Ha riportato in auge la fascia pomeridiana con ottimie il suo programma è diventato un ...sera andrà in onda I Migliori dei Migliori Anni ultimo imperdibile appuntamento dello show ... Lo show - nostalgia di Rai1 è tornato in onda dopo molti anni ma ha vinto la sfida degli...

Ascolti tv sabato 3 giugno: chi ha vinto tra Il Volo- Tutti per uno e I ... Fanpage.it

Tutti i dati Auditel di sabato 3 giugno. Chi ha vinto agli ascolti tra I Migliori Anni, in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti, e Il Volo-Tutti ...Sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 torna ad Alba l’appuntamento con la Notte Bianca delle Librerie, quest’anno alla sua tredicesima edizione: due giorni ...