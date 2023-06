Traffico Roma del 03-06-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 giugno 2023) Luceverdema pomeriggio Ben ritrovatiin coda su via Aurelia a causa di un incidente tra Malagrotta erano va verso Ladispoli incolonnamenti sulla via del mare via del Fosso di Dragoncello e Ostia Antica verso il litorale a Fiumicinocongestionato su via Portuense In entrambe le direzioni all’altezza di via della Scafa code per lavori poi sulla stessa via della Scafa tra via Alessandro Goldoni e via Portuense verso Ostia trafficata anche via Cristoforo Colombo auto in fila tra via di Mezzocammino e via di Malafede in uscita dasospesi questa sera i lavori di ammodernamento sulla metro a prolungato quindi l’orario con le ultime partenze alle 1:30 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it La Marina riccomi è tutto Grazie per ...