Spaccio di sostanze stupefacenti | arrestati padre e figlio

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata del primo giugno la Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio in concomitanza della festa per la salvezza della Salernitana in Piazza della concordia, ha proceduto all’arresto di ALFIERI Angelo classe 1970 e ALFIERI Aldo classe 1995 rispettivamentenella fragranza di reato di detenzione e cessioni di sostanza stupefacente in quanto individuati nel mentre procedevano alla vendita di dosi di eroina in favore di assuntori. Successivamente all’esito della perquisizione domiciliare nella disponibilità dei predettivenivano rinvenute 25 dosi di eroina, tre pezzi di hashish, flaconi contenenti metadone, la somma di euro 5540 ritenuta dalla p.g. possibile provento dell’attività die un bilancino di precisione ...