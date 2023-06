(Di sabato 3 giugno 2023) Un nuovosu un personaggio storico? Il direttore generale della Rai Giampaololo farebbe su Gabriele D'Annnunzio come dice rispondendo a una domanda davanti alla platea dis on ...

L'impresa di Fiume, ricorda, "è stata una delle grandi epopee libertarie della storia non solo d'Italia ma d'Europa, fu l'evento in cui c'era il voto alle donne, la parità di diritti, la ...... e se dovessi farlo lodi nuovo". Il ragazzo crebbe quasi come un figlio adottivo del ... cresima in famiglia alla vigilia di una nuova vita: le foto di Antonella"Sapevo che mio figlio ......dell'intervista Mara Venier si commuove e sul suo volto compaiono occhi lucidi e lievemente: "... la conduttrice ci prova con il cantante, avvicinandosi a lui e dicendogli: " Ma cosa tia ...

Rossi, farei un cartoon Rai su D'Annunzio, inventò la modernità - Tv Agenzia ANSA

Un nuovo cartoon su un personaggio storico Il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi lo farebbe su Gabriele D'Annnunzio come dice rispondendo a una domanda davanti alla platea di Cartoons on Th ...D'Annunzio "era anche un grande uomo d'azione oltre che il poeta italiano più tradotto nel mondo dopo Dante Alighieri. Secondo me è un personaggio ...