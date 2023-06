Incidente tra treni in India | almeno 280 morti | video

(Di sabato 3 giugno 2023) Una vera e propria strage. È di 280, ma il bilancio è ancora provvisorio, il numero delle vittime dello spaventosoaccaduto inad un treno passeggeri che si è scontrato con un treno merci all'altezza della stazione di Bahanaga, nei pressi di Balasore.Sonoduemila i soccorritori della Protezione Civile e di altre agenzie impegnati in una lotta contro il tempo per estrarre persone ancora vive dai vagoni dei treche si sono scontrati ieri sera intorno alle 19 nello Stato dell'Odisha. Secondo i responsabili dei soccorsi, numerosi vagoni sono ancora rovesciati e aggrovigliati sui binari dopo lo scontro che ha coinvolto due convogli passeggeri e un merci, a seguito del deragliamento di uno dei duepasseggeri. I cadaveri vengono trasferiti in una ...

Scontrotreni in India, morte oltre 280 persone e 900 feriti. 'Numero delle vittime destinato a salire' Travolto e ucciso da un treno, uomo morto a Trastevere: il terribileferma la ...Disastro ferroviario in India. È di quasi 300 morti il tragico bilancio di uno scontrotre treni avvenuto nel distretto di Balasore, nell' India orientale. Nello scontro sono rimasti ... L'...Premier indiano: 'Addolorato per l'' Il premier indiano Narendra Modi si è detto 'addolorato per l'ferroviario'. 'In questo momento di dolore, i miei pensieri sono con le famiglie ...

A4, incidente tra San Stino e Portogruaro VeneziaToday

Si aggiorna ancora il bilancio delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto ieri presso la stazione di Bahanaga, nel distretto di Balasore in India. I morti accertati, secondo… Leggi ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...