Incendio a Roma | un morto e 13 feriti

(Di sabato 3 giugno 2023) su Tg. La7.it - È di une 13il bilancio dell'divampato, venerdì pomeriggio, intorno all'una e mezza, in una palazzina in ristrutturazione in via D'Onofrio, ...

Poi l'inferno", raccontano gli inquilini dell'edificio in via Edoardo d'Onofrio ache in breve ... Da lì è partito l'", dice Tommaso all'edizione romana de La Repubblica . Gli fa eco Teresa,......un morto e 13 feriti il bilancio dell'divampato, venerdì pomeriggio, intorno all'una e mezza, in una palazzina in ristrutturazione in via D'Onofrio, ai Colli Aniene , alla periferia di...Alessandro Impagnatiello, la mamma a La Vita in Diretta: 'Mio figlio è un mostro, chiedo perdono alla famiglia di Giulia'in un palazzo a Colli Aniene: morto un 80enne, 3 ustionati ...

Roma, palazzo in ristrutturazione a fuoco: un morto e diversi feriti | Inagibili tre edifici, circa un centinaio gli sfollati TGCOM

È di un morto e 13 feriti il bilancio dell'incendio divampato, venerdì pomeriggio, intorno all’una e mezza, in una palazzina in ristrutturazione in via D'Onofrio, ai Colli Aniene, alla periferia di ...Prima il litigio, poi la follia. Un uomo di 86 anni di Monopoli (Bari) avrebbe investito e ucciso la figlia, una 54enne trovata morta ieri sera, 2 giugno, in una strada privata ...