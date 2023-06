(Di sabato 3 giugno 2023) “Non so cos’è successo a Donald: quello di oggi è un uomo diverso da quello che correva nel 2015 e 2016 e credo che la sua campagna stia andando nella direzione sbagliata”. Così Ron, governatore della Florida, in un’intervista radiofonica al conduttore Matt Murphy, pochi giorni dopo l’annuncio della sua candidatura ufficiale alla

ha fatto approvare leggi di ultra destra che Trump non si sarebbe mai sognato di fare. L'aborto è stato ridotto alle prime sei settimane di gravidanza, l'istruzione pubblica è stata spostata ...

Usa. Il “traditore” DeSantis sfida Trump per la nomination repubblicana Notizie Geopolitiche

SAN LUIS OBISPO (Usa).