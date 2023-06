Baseball | Serie A 2023 | Macerata resta l’unica imbattuta | San Marino gira il weekend e batte Bologna

(Di sabato 3 giugno 2023) Si chiude la seconda giornata della Poule Scudetto inA. Il sabato mette fine, in sostanza, a tre giorni di lotte sul diamante: andiamo a vedere le sfide che si sono disputate, cone il confronto Sancome elementi clou della situazione. Dirimane soltanto. L’Hotsand riesce a piazzare ancora una volta il cappotto, questa volta nei confronti del Nettuno 1945. 5-1 il risultato finale del secondo match di oggi. Subito Garcia va a segno su singolo di Morresi nell’inning d’apertura; quest’ultimoa casa Luciani e poi va egli stesso a siglare il 3-0 nel terzo. Altri punti di Luciani e Carrera chiudono il discorso, con Paula che salva la situazione per i laziali con un fuoricampo nel sesto. In precedenza era arrivato l’8-1 ...

Si chiude la seconda giornata della Poule Scudetto in Serie A. Il sabato mette fine, in sostanza, a tre giorni di lotte sul diamante: andiamo a vedere le sfide che si sono disputate, con Macerata e il ...