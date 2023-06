Roland Garros 2023 | INDOMABILE LORENZO SONEGO! La Tigre azzurra ribalta Rublev da 0-2 e vola agli ottavi!

(Di venerdì 2 giugno 2023) UnSonego. Il Suzanne-Lenglen si è tinto d’azzurro grazie al piemontese, che ha battuto in una rimonta epica il russo Andrey(n.7 del mondo), nel terzo turno del. Sotto 5-7 0-6, con l0 sconfortante bagel del secondo parziale, Sonny ha avuto la forza morale di rimettersi in piedi e di prevalere con lo score nelle restanti frazioni di 6-3 7-6 (5) 6-3. Persi tratta della seconda voltaottavi di finale dello Slam parigino, del primo successo contro un top-10 in un Major e della sesta vittoria complessiva contro un giocatore “primi dieci” in carriera, la terza sulla terra. Sul rosso, il primo trionfo di questo genere fu a Roma, due anni fa, proprio contro. Sulla sua strada ci ...

