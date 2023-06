Non è all' altezza | Sallusti sotterra Schlein e manda in tilt Gruber

(Di venerdì 2 giugno 2023) Alessandroospite di Lillia Otto e mezzo su La7, torna a commentare le vicende del Pd che pensava di aver pescato il jolly con Ellye invece a pochi mesi dall'elezione a segretaria si trova nel caos più totale. Oggi sulla prima pagina di Libero il direttore ha sottolineato l'"abisso" tra le due leader, ossia la dem e Giorgia Meloni. "Mancano i fondamentali per poter definire laun leader politico: zero esperienza, zero carisma, zero autorevolezza e nessun progetto. Per il Pd è stato come raccattare un giocatore in serie C e metterlo a giocare la finale di Champions League solo perché così almeno 'c'è qualche cosa di nuovo'", ha scritto. Concetto ribadito in collegamento con il programma di la7, venerdì 2 giugno. "Se le cose stanno così la destra è una ...

Siamo certi che la linea della Commissionecambierà di fronte alla proroga di un altro anno ... In primo luogo, facendo sapere che'incontro di ieri tra governo e Corte dei conti "è stata decisa ...La coppiaera sicura sul fatto che fosse una sola, ma nel frattempo il bimbo è stato fatto salire a bordo dell'ambulanza e trasportato' ospedale pediatrico di Ancona per accertamente e per ......materiale didattico che una Università pubblica (ma il discorso vale similmente per la Scuola)... Questi contenuti prodotti'interno di istituzioni pubbliche hanno spesso c osti molto alti per ...

Siviglia-Roma, Pinto: «Arbitro Taylor non all'altezza di una finale». Ed elenca tutti gli epidosi nel mirino ilmessaggero.it

Alessandro Sallusti ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, torna a commentare le vicende del Pd che pensava di aver pescato il jolly con Elly ...Dopo il lancio della nuova formula con il successo riscontrato per la mostra “No time to explain” di Paul Robas, SOLITO rilascia - come anticipato - nuove parti della comunicazione e della programmazi ...