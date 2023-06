Giulia Tramontano | l’omicida si faceva di cocaina? Per l’esperta è un dato da appurare subito

(Di venerdì 2 giugno 2023), nel suo orribile delitto c’entra anche l’uso di droghe e in particolare della? Cinzia Mammoliti, criminologa, afferma che sicuramente si dovrà fare un’indagine per poterl’eventuale uso di, che spiegherebbe tante cose. “Serve una perizia sull’eventuale uso di sostanze da parte delAlessandro Impagnatiello”. Un aspetto solitamente ritenuto trascurabile e che invece ha una sua rilevanza. Il delitto di, il mostro dietro la brava persona “Rispetto ad altri casi di cronaca nera fa paura – osserva Mammoliti – l’appartenenza dei protagonisti ad ambienti normali. Famiglie tranquille, dove c’è il bravo ragazzo di bell’aspetto. Con il mostro che si nasconde dietro la brava persona. Il fatto ...

È cominciato nel carcere di San Vittore di Milano, l'interrogatorio di Alessandro Impagnatiello, il 30enne che ha confessato di aver ucciso, la sua fidanzata incinta al settimo mese dopo aver inscenato la sua scomparsa. L'uomo, assistito dall'avvocato Sebastiano Sartori, dovrebbe rispondere alle domande del gip Angela ...Man mano che passano le ore, aumentano i dettagli sconvolgenti sull'omicidio di, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello , ora in carcere. La ragazza, incinta di 7 mesi, è stata uccisa nel tardo pomeriggio di sabato e da quel momento il killer ha iniziato ...Alessandro Impagnatiello ha mandato messaggi mentre sapeva cheera già morta e ha tenuto il corpo nascosto - per un giorno intero - nell'auto. Avrebbe anche avuto in progetto di fuggire. Il barman ha nascosto il cadavere diper ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

(Adnkronos) – È iniziato nel carcere di San Vittore l’interrogatorio di convalida del fermo di Alessandro Impagnatiello, il 30enne reo confesso dell’omicidio della compagna incinta di 7 mesi Giulia Tr ...MILANO - Alessandro Impagnatiello, fermato per l'omicidio di Giulia Tramontano, la compagna incinta, aveva anche falsificato un test ...