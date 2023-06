Fabio Volponi | morto in moto come il figlio | “Papà ha raggiunto il mio fratellino | ora è sereno”

Alla fine è morto a causa di un incidente in moto proprio come il figlio, 4 anni fa., 51enne di Villa d'Almè, sabato 27 maggio viaggiava in sella al suo scooter da Chignolo d'Isola in direzione Suisio: stava andando dalla figlia, come racconta L'Eco di Bergamo . Non è ...Del 2018 è il suo romanzo d'esordio, La casa degli sguardi, Mondadori (premio, premio ... tra i vari, Walter Siti, Chiara Valerio e Federica De Paolis, Remo Rapino,Stassi, Chiara ...Alla fine è morto a causa di un incidente in moto proprio come il figlio, 4 anni fa., 51enne di Villa d'Almè, sabato 27 maggio viaggiava in sella al suo scooter da Chignolo d'Isola in direzione Suisio: stava andando dalla figlia, come racconta L'Eco di Bergamo . Non è ...

Muore per un incidente in moto, come accadde al figlio 4 anni fa Prima Bergamo

Fabio Volponi viveva a Villa d'Almè: è deceduto martedì in ospedale. La famiglia ha donato gli organi Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma ...LA TRAGEDIA. Vittima Fabio Volponi, 51 anni: sabato scorso era caduto dallo scooter a Chignolo d’Isola. Donati gli organi. Il figlio Mattia perse la vita tre anni e mezzo fa nello scontro con un’auto.