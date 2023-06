Elmas | l’agente | «Piace in Inghilterra | in Spagna e in Bundesliga»

(Di venerdì 2 giugno 2023) Nel corso di una diretta social con il giornalista Fabrizio Romano,di, George Gandi, ha parlato del futuro del calciatore del Napoli. Ha dichiarato che perc’è l’interesse di squadre straniere sia in Premier che in Liga e. Ci saranno valutazioni da fare con il nuovo allenatore del post Spalletti, ha dichiarato:è spesso sottovalutato, eppure ha già esperienza e gioca anche in nazionale, oltre ad essere molto duttile e ad avere personalità. Queste le parole deldel macedone: «Penso chesia un po’ sottovalutato nonostante abbia tanta esperienza pur essendo giovane. E’ un nazionale e gioca da quattro stagioni ad alto livello. C’è tanto interesse su di lui, perché è duttile, ha personalità e un grande futuro. Col nuovo ...

