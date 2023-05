X Factor 2023 | annunciata la giuria e il conduttore ufficiale

"Diamo il via a Xcon un'energia e una convinzione più forti che mai - dichiara Antonella d'Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia - . Uno show che è la spina dorsale dell'...A distanza di 9 anni dalla sua ultima partecipazione, torna a XMorgan, storico giudice del programma di cui ha scritto una pagina importante, con competenza, originalità ed energia. Il ...leggi anche Francesca Michielin, dopo Xarriva il nuovo album Cani Sciolti ANTONELLA D'ERRICO, EXECUTIVE VICE PRESIDENTE CONTENT DI SKY ITALIA "Diamo il via a Xcon un'energia e ...

X Factor 2023: ecco il cast Vanity Fair Italia

Si riaccende la musica con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Morgan. E alla conduzione torna Francesca Michielin ...