Argentina-Nigeria | Mondiali u20 | Carboni torna dal primo minuto

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Questa sera iniziano gli ottavi di finale deiUnder 20, protagonista sarà l’contro la. Il gioiello dell’Inter Valentinpartirà nuovamente dalsecondo Gaston Edul di Tyc Sports. TITOLARE – Valentinha giocato due partite su tre di questiUnder 20, segnando un gol tra l’altro decisivo contro l’Uzbekistan alla prima giornata. Nell’ultima occasione con la Nuova Zelanda, a qualificazione già acquisita per l’, il gioiello di proprietà dell’Inter è rimasto in panchina., secondo quanto riportato da Tyc Sports, tornerà titolare questa sera per gli ottavi di finale che l’Albiceleste disputerà con la, in programma alle ore ...

...di cadere con la. Come vedere Inghilterra - Italia in diretta tv e in streaming Inghilterra - Italia è in programma mercoledì alle 23:00 all'Estadio Unico 'Maradona' di La Plata, in... dopo aver superato il 'girone della morte' con Brasile e, ora si appresta a vivere gli ... Saremo in, contro l'Inghilterra, il pubblico probabilmente sarà dalla nostra parte'. Questa è ......00 Riga FC - Super Nova 19:00 MONDO MONDIALI U20 - PLAY OFF Brasile U20 - Tunisia U20 19:30 Colombia U20 - Slovacchia U20 19:30U20 -U20 23:00 Inghilterra U20 - Italia U20 23:00 ...

Tanti sogni e un piccolo rammarico: la sconfitta contro la Nigeria nella seconda gara della prima fase di questo Mondiale Under 20 che si sta disputando in Argentina. L'Italia trascinata dai tre raven ...