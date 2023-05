Mondiali di Basket 3×3 | le Azzurre a Vienna per scrivere la storia

(Di martedì 30 maggio 2023)– E’ tutto pronto aper il Mondiale Femminile di3×3 e lo è anche l’Italia. La Nazionale Azzurra schiera 4 atlete appena convocate da Coach Andrea Capobianco. Quest’ultimo ha sciolto le ultime riserve e ha chiamato per la competizione Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Beatrice Del Pero e Sara Madera. L’Italia debutterà in rassegna domani 31 maggio contro la Romania alle ore 11,25 e con la Lituania poi alle 15 del pomeriggio. Nella giornata di venerdì 2 giugno sono in programma le ultime due partite della Fase a Gironi con la Cina e con Israele (ore 13 e ore 15). Il 3 giugno ci saranno i quarti di finale e domenica le semifinali e le finali. Dopo 5 anni l’Italia proverà a risalire sul podio con l’oro al collo. Lo fece nel 2018 a Manila. (foto@FIP) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le ...

