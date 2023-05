Lo Sheffield Wednesday celebra la promozione al campionato dopo INCREDIBILE dramma in ritardo nello spareggio del derby del South Yorkshire

(Di martedì 30 maggio 2023) Sito inglese:e Barnsley hanno disputato una tesa finale didi League One che ha impiegato 123 minuti per separare le due squadre, prima che Josh Windass di mercoledì segnasse un sorprendente vincitore dell’ultimo minuto per assicurarsi una vittoria per 1-0. La partita sembra destinata ai rigori quando è arrivato il terzo minuto di recupero dei tempi supplementari, ma è bastato un momento di qualità per separare le due squadre. Adam Phillips di Barnsley ha ricevuto un controverso cartellino rosso dritto subitol’intervallo per un fallo di mercoledì Lee Gregory in una partita che altrimenti sarebbe stata a corto di momentitici. Will Vaulks pensava di aver vinto per la squadra dial 107 ° minuto, ma è stato escluso per ...

Nel calcio d'Oltremanica restava solo lo spareggio per accedere dalla League One alla Championship. A esultare a Wembley, dopo i tempi supplementari, è stato lo, che ha avuto ragione 1 - 0 del Barnsley ai tempi supplementari grazie alla rete al terzo minuto di recupero dopo il 120' da parte di Josh Windass, quando tutto sembrava incanalato ...Ma la genialità dell'uomo è sempre stata protesa, in fondo, ad andare oltre i limiti di spazio e tempo e due tifosi rispettivamente di Petersborough edine sono un felice esempio.Reduce dalla pesantissima sconfitta per 4 - 0 del match d'andata contro il Peterborough , lomanda in visibilio lo stadio di Hillsborough e stacca il pass per la finalissima di ...

Lo Sheffield Wednesday esulta: è promosso in Championship Virgilio Sport

Josh Windass aimed a thinly-veiled dig at Barnsley boss Michael Duff after scoring a dramatic winner to seal promotion to the Championship.With his dad Dean watching on in the stands 15 years on from his iconic volley, Josh Windass scored his own Wembley winner for Sheffield Wednesday against Barnsley ...