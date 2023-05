Inter | prossima la rivoluzione in difesa per l’Inter Tanti nomi

Leggi su inter-news

(Di martedì 30 maggio 2023) L’si prepara ad unaradicale in. La dirigenza sta già programmando il futuro, sono diversi isul taccuino e anche altreti giocatori che andranno via in estate. CESSIONI – Per l’è attesa unain. L’età dei calciatori che hanno comandato nel reparto aumenta, c’è bisogno di forze fresche in estate. Oltre a questo ci sono situazioni contrattuali da risolvere. Stefan de Vrij è in scadenza a giugno, anche se sembra esserci ottimismo per la sua permanenza. Anche Danilo D’Ambrosio ha il contratto con termine giugno 2023, ma probabilmente il difensore lascerà il club nerazzurro. Le ultime prestazioni non sono state convincenti, gli infortuni di questa stagione pongono seri dubbi sulla sua affidabilità ...