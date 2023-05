Riunione fiume tra tensioni e silenzi | Schlein riunisce i suoi dopo la sconfitta

...marzo dello stesso anno si recò ain rappresentanza della direzione del partito. Ebbe un ruolo fondamentale nell'organizzazione della "marcia su Roma" e il 24 ottobre prese parte alla, ...Nel frattempo, a margine delladi Giunta, si è fatto il punto sulla rimodulazione di aree ... Come da ordinanza dello scorso 17 maggio 2023 per il lungomare Rasi e Spinelli e per viale ...... costruita nel XVI secolo davanti alomonimo. Tutto in questa guerra, in effetti, ricorda ... Perfino il kazaco Tokaev contesta la visione "unitaria" della Russia, quando alladelle ...

Nei comuni del nord del Kosovo è tornata la tensione etnica EuNews

Più che altro, non ha avuto riscontri nella realtà. Che clima si respiri in questo momento nella segreteria Pd lo possiamo dedurre da alcuni indizi abbastanza eloquenti: la riunione al Nazareno è ...Nessuna rivendicazione del fatto, indaga la Polizia locale. Dai primi accertamenti, si tratterebbe di un liquido tracciante (ANSA) ...