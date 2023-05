Pochettino va al Chelsea | ora è ufficiale! Può influire su Lukaku?

(Di lunedì 29 maggio 2023) Manuelè un nuovo allenatore del. Adesso è ufficiale, con l’annuncio del club londinese. A giugno Romeluritornerà ai Blues, cosa succederà? L’ANNUNCIO ? “IlFootball Club è lieto di confermare che Mauriciodiventerà capo allenatore della squadra maschile dall’inizio della stagione 2023/24?. Questo l’annuncio del club Blues sul proprio sito ufficiale. Il tecnico argentino ha firmato un contratto di due anni. Ovviamente, ciò puòanche su Romelu. Il belga è ritornato in prestito all’Inter la scorsa estate dopo un solo anno di. Dopo il 30 giugno, Big Rom però farà nuovamente il giro inverso rientrando a Londra. Da capire cosa decideràcon lui, in consulta ...

