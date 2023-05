Mattarella riceve Premio Paolo VI | “Devolvo somma a comunità Giovanni XXIII”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Papa Francesco al presidente della Repubblica: "Popolo italiano non dimentica sua rinuncia a meritato riposo per il servizio" “Vorrei chiedere all’IstitutoVI di destinare lacollegata alallaintitolata anata in Romagna: alcune delle sue case di accoglienza sono state gravemente colpite dall’alluvione dei giorni scorsi”. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica, Sergiondo in Vaticano ilVI. “Desidero innanzi tutto ringraziare Vostra Santità per questa accoglienza; ringrazio Don Maffeis per le sue parole e l’IstitutoVI per il conferimento dele per la motivazione così generosa che lo ...

Il presidente della Repubblica in Vaticano: non posso nascondere la commozione" per aver ricevuto il premio dalle mani del Santo Padre. Il pontefice: ...(Adnkronos) – “Vorrei chiedere all’Istituto Paolo VI di destinare la somma collegata al Premio alla comunità intitolata a Giovanni XXIII nata in Romagna: alcune delle sue case di accoglienza sono stat ...