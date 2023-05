Civitavecchia | approvati i lavori di messa in sicurezza delle scuole

(Di lunedì 29 maggio 2023)– Prende corpo l’attività dell’Amministrazione in merito alla ristrutturazione e allaincittadine: nella seduta di Giunta del 25 maggio 2023, è stato approvato il progetto definitivo. Molto soddisfatti il sindaco Ernesto Tedesco e il vicesindaco Manuel Magliani, che ha la delega all’Edilizia scolastica: “Con una prima delibera di giunta avevamo già approvato il progetto definitivo che riguarda il rifacimentofacciate della scuola Cialdi, lato via Buonarroti” ha spiegato Magliani, “per un importo complessivo di cinquecentomila euro che consentirà alla scuola di avere la facciata anteriore completamente ristrutturata ein. Questa nuova delibera di giunta riguarda invece un intervento più ...

... per evitare quei fenomeni di infiltrazione e di umidità che negli scorsi anni hanno afflitto i complessi scolastici di; fenomeni che sono nocivi per la salute degli alunni e del ...

Civitavecchia - Scuole, approvati i lavori di messa in sicurezza ... Paolo Gianlorenzo

CIVITAVECCHIA – Prende corpo l’attività dell’amministrazione in merito alla ristrutturazione e alla messa in sicurezza delle scuole cittadine: nell’ultima ...Mutuo da un milione per impermeabilizzare i solai contro le infiltrazioni: dopo si interverrà anche all’interno ...