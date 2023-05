AEW | Adam Cole e Chris Jericho non si risparmiano | battaglia senza esclusione di colpi nell’Unsanctioned Match

(Di lunedì 29 maggio 2023) Uno deipiù attesi e più importanti di Double Or Nothing è sicuramente l’Unsanctionedfrain cerca di una vera e propria vendetta nei confronti di. Sabu non perde tempo e aiutacontro la JAS L’azione inizia subito infatti la JAS attaccanel mentre quest’ultimo stava raggiungendo il ring. In netta superiorità numerica persembra mettersi tutto in discesa ma lo special enforcer delSabu, interviene in favore di, colpendocon una sedia e rendendosi protagonista di un volo fuori dal ring sul tavolo. #SABU didn't waste any time getting involved in this ...

The feud between Chris Jericho and Adam Cole has been one of the best told ones heading into AEW Double or Nothing. That was no surprise, given that Jericho and Cole are two of the best to ever do it.The bout was an unsanctioned match. Cole hit Jericho with back-to-back Boom knees before mounting and punching Jericho. Jericho grabbed a kendo stick at one point in the match and ...