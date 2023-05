Playoff NBA Highlights | Miami - Boston gara - 6 103 - 104

Derrick White eroe per una notte in Miami Heats - Boston Celtics. Sotto di 1 a 3 secondi dalla fine, devia a canestro un errore da tre punti di Marcus ...Non è mai successo prima che una squadra sotto 3 - 0 in unriuscisse a recuperare tutto lo svantaggio e poi andare a vincere la serie per 4 - 3. Potrebbe però accadere in maniera clamorosa quest'anno nella finale della Eastern Conference. I Boston ...La storia è un ciclo che si ripete, si dice. Ma nella storia dellaè successo pochissime volte che una squadra sotto nel punteggio riuscisse a evitare l'...l'eliminazione nella storia dei, ...

Boston, è rimonta miracolo. White sbanca Miami: 3-3, si decide tutto domani La Gazzetta dello Sport

Boston Celtics - Miami Heat 104-103 highlights: le azioni principali di gara 6 delle finali di Eastern Conference dei playoff NBA 2022/23.Un canestro a rimbalzo offensivo di Derrick White a un centesimo di secondo dalla fine regala a Boston una incredibile vittoria in gara-6 (103-104 e serie 3-3), dopo che tre tiri liberi di Jimmy Butle ...