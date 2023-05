(Di domenica 28 maggio 2023) Unlungo 31 anni: il, il club arancionero della città del Bedfordshire famosa soprattutto perché ospita il quarto aeroporto di Londra, è tornato nella massima serie inglese per la prima volta dal 1992. All'epoca si chiamava First Division, l'anno successivo sarebbe diventata la, ma questa promozione riporta in auge una pezzo di anni '80, quelli in cui il club militò nell'elite inglese per 10 stagioni di fila centrando il settimo nel 1987. Si tratta di un'autentica impresa se si pensa alle disavventure economiche delche solo nel 2014 era riemerso dall'inferno di cinque anni in National, la quinta serie inglese. L'eroe di questa risalita è Pelly-Ruddock Mpanzu, il 29enne centrocampista diventato il primo giocatore a scalare ...

Il volo 'vintage' del Luton Town in Premier League AGI - Agenzia Italia

