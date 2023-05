Ciclista disabile travolto da un' auto che scappa | il pirata è un 83enne

Si tratta di un uomo di 83 anni residente a Viterbo, e già segnalato per aver provocato un altro incidente nei mesi scorsi, l'investitore deltravolto a bordo della sua handbike sulla strada Teverina in direzione Bagnoregio, nel viterbese. L'83enne dopo l'investimento, avvenuto cinque giorni fa, si era dato alla fuga ...Rintracciato e denunciato per omissione di soccorso l'uomo che sulla Teverina, a Viterbo , aveva travolto con l'automobile unsull'handbike. E' stato individuato grazie ad alcune telecamere e all'incrocio dei dati con il registro degli incidenti precedenti. L'uomo, un 83enne di Viterbo, mesi fa aveva fatto ...Aveva investito un, poi era scappato. Dopo 5 giorni iI pirata è stato individuato, si tratta di 83enne residente a Viterbo , e già segnalato per aver provocato un altro incidente nei mesi scorsi. Il ...

