Highlights e gol Foggia-Crotone 1-0 | Playoff Serie C 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 27 maggio 2023) Glie i gol di, match valevole per l’andata del secondo turno della fase nazionale deidel campionato di, in cui la squadra padrona di casa si è imposta sulla formazione ospite mediante il punteggio di 1-0 grazie alla rete realizzata da Diego Peralta. Un successo molto importante in vista della gara di ritorno dell’Ezio Scida. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.