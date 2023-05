Cannes 2023 | La Chimera | conferenza con la regista Alice Rohrwacher | Alba Rohrwacher e il cast

(Di sabato 27 maggio 2023) Lade La, quarto lungometraggio dicone Josh O’Connor in concorso a: “indago sulla relazione tra passato e presente, tra vivi e morti” La talentuosaè ormai di casa sulla Croisette visto che Laè il suo quarto film ad essere presentato qui, dopo il successo di Corpo Celeste, Le meraviglie e Lazzaro Felice che le sono valsi una Grand Prix speciale della Giuria per Le meraviglie e un Prix du scénario per Lazzaro Felice. Stavolta con Laci porta nella Toscana negli anni ’80, raccontandoci la storia dei trafugatori di tombe che rubano reperti ...

Due anni dopo Julia Ducournau per "Titane", è ancora una cineasta francese a vincere la Palma d'Oro al Festival di. "Anatomia di una caduta " (titolo originale: " Anatomie d'une chute ") esplora in tre lingue gli angoli più oscuri di una coppia, in cui la moglie, interpretata dall'attrice tedesca ...Heidi Klum super sexy a: fisico da urlo a 50 anni, l'incidente hot Heidi Klum, incredibile trasformazione per Halloween: il costume da verme gigante è il più folle che mai Heidi Klum in ...Flamin' Hot - Eva Longoria racconta cosa abbia significato per lei debuttare alla regia Durante uno degli appuntamenti Kering Women in Motion - organizzati per il Festival di- Eva ...

Cannes 2023, le scollature più ardite sfoggiate dalle star. Da Irina Shayk a Eva Longoria Sky Tg24

Melissa Satta protagonista al Festival del cinema in corso di svolgimento a Cannes: il look scelto dall'ex velina non passa inosservato.A Cannes trionfa una donna: è “Anatomie d’un chute” (Anatomia di una caduta), il film francese di Justine Triet, ad aggiudicarsi la Palma d’Oro alla 76esima edizione del Festival del Cinema. È la terz ...