Disco Paradise | il nuovo singolo di Fedez | Annalisa e Articolo 31 | testo e audio

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo Mille e La Dolce Vitaè tornato a battezzare la stagione dei tormentoni estivi cone questa volta al suo fianco ci sonoe gli31. E anche in questo caso la missione è riuscita, ci sono tutte le dosi corrette e gli ingredienti giusti per la buona riuscita di una hit estiva, dopo un ascolto è impossibile non canticchiare: ‘le telefonate, ore ad aspettare…’. Ringraziamoche ha deciso di alleviare il nostro dolore in queste estati senza nuove hit di Giusy Ferreri…fuori ora ? @NaliOfficial @jaxofficial https://t.co/mGVQcxSxlt pic.twitter.com/iZufCHWF1o —(@) May 24, 2023, il ...

Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 per la prima volta insieme. Il 25 maggio arriva infatti '', il nuovo singolo che si candida a diventare un vero e proprio tormentone estivo. Fedez inaugura una nuova era musicale in casa Warner Music con la partecipazione di Annalisa, fresca ...... che domani tornerà in radio conal fianco di Annalisa e gli Articolo 31, ha lanciato in commercio anche la sua prima bevanda alcolica aromatizzata allo zenzero in collaborazione con ...I tre artisti canteranno per la prima volta dal vivo '', in uscita il 25 ...

Fedez, Annalisa e Articolo 31 insieme per il tormentone "Disco Paradise" La Gazzetta dello Sport

Fedez, Annalisa e Articolo 31 sono i protagonisti di Disco Paradise nuova canzone in uscita il 25 maggio 2023. “Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez e l’arrivo di Annalisa nel ...Disco Paradise è la hit estiva 2023 di Fedez che questa volta ha coinvolto Annalisa e gli Articolo 31, freschi di reunion.