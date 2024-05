Convocati Verona | contro la Fiorentina Baroni recupera Suslov e Duda - assenti Cabal e Cruz

(Di sabato 4 maggio 2024) La lista deidell’Hellasper la partitalaper la sfida ai violaIlha reso nota la lista deiper la sfidala. Per l’occasione Marcoritrova in rosa, mentre rimangono ai box. Di

Convocati Atalanta , la lista di Gasperini in vista della gara contro il Verona. Le scelte tra assenze, infortuni e squalifiche L’ Atalanta ha diramato la sua lista Convocati in vista della gara in casa contro il Verona. Assenti per squalifica Zappacosta e De Roon, mentre per infortunio solo Giorgio ... Continua a leggere>>

Bergamo. Sono 21 i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida che l’Atalanta affronterà lunedì sera (15 aprile, ore 20:45) al Gewiss Stadium contro il Verona, match valido per la 32ª giornata di Serie A che fa da “ponte” tra le due sfide contro il Liverpool. E per il quale non ... Continua a leggere>>

Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro il Verona . Assente l’infortunato Sottil, ... Continua a leggere>>

QUI verona, I convocati di Baroni: è out solo Cabal - Sono stati resi noti i convocati di mister Baroni per verona-Fiorentina, gara in programma domani alle ore 15:00 al Bentegodi. Come da programma, assente lo ... Continua a leggere>>

convocati, Out Sottil. Presenti i baby Fortini e Caprini - La Fiorentina domani pomeriggio alle 15:00 affonterà al Bentegodi il verona in un match valido per la 35° giornata di campionato. Il club viola ha reso noti convocati di Vincenzo ... Continua a leggere>>

Hellas verona-Fiorentina : probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 230 Hellas verona-Fiorentina, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Bentegodi di verona domenica 5 maggio alle ore 15:00. Indice Qui Hellas Vero ... Continua a leggere>>