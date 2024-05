Inter Gudmundsson - la strategia dei nerazzurri per l’islandese | ecco i giovani da sacrificare

(Di sabato 4 maggio 2024) L’è sempre piùessata a Alberto: ladeiper arrivare ai 30 milioni richiesti dal Genoaè il grande obiettivo di mercato dell’del Genoa, con le sue caratteristiche diverse dagli attaccanti già in rosa, rappresenta il profilo perfetto per i. La sua valutazione è di circa 30 milioni, ma

Il Genoa avrebbe alzato le pretese per il fantasista islandese Albert Gudmundsson che è seguito da diversi club, su tutti l' Inter : la strategia per convincere i rossoblù. Non ci sono dubbi sul fatto che Albert Gudmundsson sia una delle rivelazioni assolute di questa stagione che, ormai, volge al ...

Sfida totale in Serie A: maxi scambio e nuovo bomber Juventus - Maxi scambio in vista in Serie A: la Juventus mette sul piatto due contropartite per uno dei big del campionato Non solo Matias Soulé, certamente quello più sotto i riflettori, ma anche Enzo Barrechea ...

LIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Hellas Verona 1-2, 82': Chivu si gioca il tutto per tutto, dentro Lavelli per Stante - INTER-HELLAS VERONA 1-2 (13' Sarr (I, rig.), 26', 62' Cissé (V, 1 rig.)) LIVE MATCH 81' - Gran parabola su punizione di Stankovic, palla fuori di ...

GdS - La promessa di gudmundsson: aspetterà l'Inter. La strategia nerazzurra per fare cassa e la possibile contropartita - L'Inter ha chiesto tempo ad Albert gudmundsson e l'islandese si è impegnato a dare la priorità ai freschi campioni d'Italia. Questo il quadro disegnato oggi da ...