Mo | Hamas - ' speriamo di trovare risposte positive oggi'

(Di sabato 4 maggio 2024) Il Cairo, 4 mag. (Adnkronos) - "Stiamo ancora parlando delle questioni principali, ovvero il completo cessate il fuoco e il completo ritiro di Israele da Gaza.di poteralcune". Lo ha detto Osama Hamdan, portavoce di, in una telefonata ad al Jazeera, riferendosi ai colloqui in corso al Cairo. “Sfortunatamente, Netanyahu ha dichiarato chiaramente che, indipendentemente da un cessate il fuoco o meno, continuerà l'attacco contro Rafah, il che significa che non ci sarà alcun cessate il fuoco. La nostra intenzione di raggiungere un cessate il fuoco ha il significato che non ci saranno più attacchi in nessuna parte di Gaza, inclusa Rafah", ha aggiunto Hamdan. “Dobbiamo parlare della reale posizione degli Stati Uniti perché questa è la questione ...