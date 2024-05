Pinamonti | Ancora non è finita! Con l’Inter battaglia - ma ci siamo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 4 maggio 2024)ha parlato prima della partita tra Sassuolo e Inter. Il match inizierà alle 20.45 allo stadio Mapei di Reggio Emilia. Match di grande importanza in ottica salvezza? Andreaha presentato così la partita a Sky Sport: «in difficoltà lo sappiamo, manon è. Non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo dare tutto anche contro. Oggi ci aspetta unae noipronti. Stagione complicata, ma sono sicuro che tutti noi abbiamo lavorato tanto. Non so cosa è mancata, madentro e fino alla fine ci proveremo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...